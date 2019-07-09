Ринат Билялетдинов: Сутормин? Неидеальная ситуация в моральном плане, но люди ищут выгоду для себя Сутормин сменил два клуба за неделю.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе полузащитника Алексей Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а потом в «Зенит».

«Агент ищет лучший вариант для футболиста и себя не забывает, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Билялетдинова. – Если более выгодная ситуация подвернулась не сразу, а потом, и они все отыграли назад…

Нельзя осуждать людей за это. Не самая идеальная ситуация в моральном плане, но это жизнь, и люди ищут выгоду для себя. Что скрывать?».

Напомним, 25-летний Сутормин в конце июня стал игроком «Рубина», который выкупил его у «Оренбурга». Но проведя чуть больше недели в казанском клубе, игрок перешел в «Зенит». При этом его первый переход не был зарегистрирован, в связи с чем никаких нарушений при его трансфере в «Зенит» не произошло.

В прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах за «Оренбург».