Сергей Кирьяков: Переход Сутормина в «Зенит» - желание Семака приобрести игрока Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

- В футболе бывают такие переходы, которые сопровождаются скандалами, непонятные решения. Это часть футбольной кухни. В «Зените» Сутормину будет тяжело себя проявить в такой компании. Мы видели, сколько там было игроков с громкими именами, которым приходилось сидеть на лавке.

- Два клуба за десять дней – это беспрецедентно. Агентская игра, как думаете?

- Вряд ли. Это желание Семака приобрести игрока. Но как Сутормин впишется в команду, в систему игры, на какую позицию пойдет – непонятно, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что 25-летний игрок в межсезонье стал игроком «Рубина», который выкупил его у «Оренбурга». Однако в казанском клубе он провел чуть больше недели: накануне о подписании контракта с Суторминым объявил «Зенит».

Добавим, что в прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.