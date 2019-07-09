Сергей Кирьяков: Переход Сутормина в «Зенит» - желание Семака приобрести игрока

- В футболе бывают такие переходы, которые сопровождаются скандалами, непонятные решения. Это часть футбольной кухни. В «Зените» Сутормину будет тяжело себя проявить в такой компании. Мы видели, сколько там было игроков с громкими именами, которым приходилось сидеть на лавке.
- Два клуба за десять дней – это беспрецедентно. Агентская игра, как думаете?
- Вряд ли. Это желание Семака приобрести игрока. Но как Сутормин впишется в команду, в систему игры, на какую позицию пойдет – непонятно, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что 25-летний игрок в межсезонье стал игроком «Рубина», который выкупил его у «Оренбурга». Однако в казанском клубе он провел чуть больше недели: накануне о подписании контракта с Суторминым объявил «Зенит».
Добавим, что в прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.
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