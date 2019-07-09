ЦСКА и «Рубин» назвали состав на контрольный матч

Главные тренеры ЦСКА и «Рубина» Виктор Гончаренко и Роман Шаронов назвали стартовые составы на контрольный матч команд.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнусон, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Бийол, Чалов.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.
Напомним, матч ЦСКА – «Рубин» пройдет на базе армейцев в Ватутинках. Начало – 16:00 (мск).
Добавим, что в первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а на следующий день «Рубин» – с «Локомотивом».
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