Юрген Клопп: Шакири потребуется некоторое время на восстановление - Советский спорт
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09 июля 2019 16:06Футбол

Юрген Клопп: Шакири потребуется некоторое время на восстановление

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник мерсисайдцев Джердан Шакири пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы голени.

- Шака все еще беспокоит травма, полученная в сборной, и ему потребуется некоторое время на восстановление. У него разрыв мышечной ткани, так что в ближайшее время он будет недоступен, - передает слова Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что хавбек получил травму в июне в матче против сборной Португалии.

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