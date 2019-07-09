Юрген Клопп: Шакири потребуется некоторое время на восстановление

- Шака все еще беспокоит травма, полученная в сборной, и ему потребуется некоторое время на восстановление. У него разрыв мышечной ткани, так что в ближайшее время он будет недоступен, - передает слова Клоппа пресс-служба клуба.
Напомним, что хавбек получил травму в июне в матче против сборной Португалии.
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