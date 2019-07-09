Москалев назначен на матч «Спартак» – «Сочи», Вилков рассудит «Локомотив» и «Рубин»

РФС объявил на официальном сайте о назначениях арбитров на матчи первого тура премьер-лиги.
12 июля (пятница)
«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
13 июля (суббота)
«Урал» (Екатеринбург) – «Уфа» (Уфа): судья – Сергей Карасев (Москва);
«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи): судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Оренбург» (Оренбург): судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва): судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» (Тамбов): судья – Алексей Еськов (Москва);
«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» (Краснодар): судья – Виталий Мешков (Дмитров);
15 июля (понедельник)
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань): судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
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