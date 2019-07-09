Сергей Жорин – о заявлении Глушакова: Денис не перестает лезть на кактус Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение Дениса Глушакова написать заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену.

«Это какая-то юмористическая выходка Дениса Глушакова. Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым. Если же исследование подписано, например, министром здравоохранения, а подписал не министр, то да, тогда можно говорить о подделке. Очевидно, что в этом деле никаких подделок подписей и так далее не было и быть не может.

Я думаю, что Денис просто готовит информационный фон перед апелляцией, которая будет 16-го числа. Это попытка Дениса повлиять на исход этого дела, при этом попытка не очень продуманная. Денис как в шутке про мышей: плачет и колется, но не перестаёт лезть на кактус. Он не перестает лезть на кактус, придумывает выходки, которые не просто ему не помогают, а выставляет его посмешищем.

Сегодня же будет рассматриваться порядок общения с детьми, но ему и так никто не запрещает с ними общаться. Наверное, он хочет потом заявить, что суд разрешил ему общаться с детьми, хотя это право и так закреплено законом. Это какие-то его футбольные финты. Думаю, суд скажет, что всё в порядке – общайтесь с детьми. Мы поддерживаем право Дениса общаться с детьми, даже просим его это делать, - передает слова адвоката «Чемпионат».

Напомним, что 32-летний футболист намерен добиться права видеться со своими дочками: семилетней Валерией и двухлетней Александрой.

Добавим, что Глушаков рассчитывает привлечь бывшую супругу к ответственности в связи с подлогом документов, а именно психологического исследования двух девочек, которое было предоставлено Дарьей в ходе дела о разводе и алиментах.