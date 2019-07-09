РФС отстранил спортивного директора «Ротора» на один месяц Комитет по этике РФС отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц.

Как сообщает ТАСС, отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против «Чертаново» (1:2). Согласно заключению КДК РФС, спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении.

«Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор «Ротора» получил штраф размером 50 тыс. рублей», - приводит ТАСС слова главы комитета по этике Семена Андреева.