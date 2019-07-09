РФС отстранил спортивного директора «Ротора» на один месяц - Советский спорт
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09 июля 2019 16:34Футбол

РФС отстранил спортивного директора «Ротора» на один месяц

Комитет по этике РФС отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц.

Как сообщает ТАСС, отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против «Чертаново» (1:2). Согласно заключению КДК РФС, спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении.

«Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор «Ротора» получил штраф размером 50 тыс. рублей», - приводит ТАСС слова главы комитета по этике Семена Андреева.

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