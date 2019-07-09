СМИ: «ПСЖ» может перехватить у «Ливерпуля» Николя Пепе

«ПСЖ» нашел замену Неймару в составе «Лилля», который в прошлом сезоне занял второе место в таблице лиги 1.
Согласно источнику, клуб хочет пригласить на место бразильца нападающего Николя Пепе, которым активно интересуется «Ливерпуль», о чем сообщал президент клуба Жерар Лопес.
В минувшем сезоне 23-летний форвард отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
Контракт игрока действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 65 млн евро.
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