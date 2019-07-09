Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе

«Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику.
Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе», - приводит слова специалиста пресс-служба сборной России.
Напомним, что в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
В конце июня «Валенсия» согласовала с «Вильярреалом» приобретение российского полузащитника, выступавшего в прошлом сезоне за «летучих мышей» на правах аренды.
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