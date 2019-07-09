«Локомотив» продлит контракт с Гилерме

По информации Metaratings.ru, в ближайшее время стороны подпишут новый контракт.
Как сообщает издание, 34-летний вратарь просил от «Локомотива» трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 миллионов евро и зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон. Встречное предложение клуба на сумму 1,4 миллиона евро плюс бонусы было отвергнуто Гилерме.
Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей.
Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20. Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас. Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье. Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно? Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Серена – как вино, с годами – только лучше. Уильямс – опять в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб. Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКАИзвестный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит». Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело. «Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛГлавный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе КадыроваИзвестный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.