«Локомотив» продлит контракт с Гилерме «Локомотив» и достиг предварительного соглашения о подписании нового контракта с голкипером команды Маринато Гилерме.

По информации Metaratings.ru, в ближайшее время стороны подпишут новый контракт.

Как сообщает издание, 34-летний вратарь просил от «Локомотива» трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 миллионов евро и зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон. Встречное предложение клуба на сумму 1,4 миллиона евро плюс бонусы было отвергнуто Гилерме.

Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей.

Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.