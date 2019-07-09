Армянский «Арарат» добыл победу в первом матче квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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09 июля 2019 19:15ФутболГичунцев Артур

Армянский «Арарат» добыл победу в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Встреча прошла на домашней арене ереванского клуба.

Футболисты «Арарата» обыграли шведский АИК (2:1) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль оформил Петрос Аветисян. Единственный гол гостей на счету Чинеду Обаси.

Отметим, что с 13-й минуты шведский клуб играл в меньшинстве. Красную карточку получил Роберт Лундстрем.

Добавим, что ответный матч команд состоится 17 июля в Швеции.

Лига чемпионов. Квалификация

1-й раунд. 1-й матч

«Арарат-Армения» АИК 2:1 (2:1)

Голы: Аветисян, 3 (1:0, с пенальти), Обаси, 39 (1:1), Аветисян, 45 (2:1).

Удаление: Лундстрем, 13 (А).

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