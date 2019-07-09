Армянский «Арарат» добыл победу в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Футболисты «Арарата» обыграли шведский АИК (2:1) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль оформил Петрос Аветисян. Единственный гол гостей на счету Чинеду Обаси.
Отметим, что с 13-й минуты шведский клуб играл в меньшинстве. Красную карточку получил Роберт Лундстрем.
Добавим, что ответный матч команд состоится 17 июля в Швеции.
Лига чемпионов. Квалификация
1-й раунд. 1-й матч
«Арарат-Армения» – АИК 2:1 (2:1)
Голы: Аветисян, 3 (1:0, с пенальти), Обаси, 39 (1:1), Аветисян, 45 (2:1).
Удаление: Лундстрем, 13 (А).
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