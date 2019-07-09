РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате В рамках ребрендинга РПЛ премьер-лига представила новую линейку наград.

«В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент.

Сыгранность и сплоченность команды нельзя «потрогать» или увидеть наяву, можно лишь увидеть результат наличия этой силы в команде. Так и в кубке форма, кажущаяся легкой и ажурной, на самом деле являет собой очень прочную конструкцию, что олицетворяет силу, без которой невозможна победа. Сила, которая появляется только в идеальном взаимодействии и прочной связи всей команды.

Следующий смысл — это связь и переплетение, которые рождаются из хаоса и выстраиваются в нерушимую конструкцию. В основании кубка отдельные ленты, как ростки, тянутся из общей базы, для того чтобы в будущем собраться в единое целое.

Третий смысл, без которого никак нельзя обойтись — у российского футбола есть прошлое, и оно уходит корнями в советский футбол. Есть образ, который неразрывно связан с советским периодом нашей страны — звезда. В обычном футбольном мяче есть пятиугольники, но нет звезд. В представленном трофее же присутствует и то, и другое, но оба образа не прямолинейны, есть намек на мяч, но не достоверное изображение», - говорится в сообщении на официальном сайте лиги.