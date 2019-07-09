«Ахмат» обыграл немецкий клуб перед матчем против «Краснодара» - Советский спорт
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09 июля 2019 20:31ФутболГичунцев Артур

«Ахмат» обыграл немецкий клуб перед матчем против «Краснодара»

В минувшем сезоне команда Рашида Рахимова заняла 8-е место в таблице РПЛ.

Футболисты «Ахмата» нанесли поражение футбольному клубу «Хольштайн Киль» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Бернард Бериша, отличившийся во втором тайме.

14 июля грозненский клуб примет в родных стенах «Краснодар» в 1-м туре РПЛ. Начало встречи – 21.30 мск.

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