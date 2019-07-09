«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в матче квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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09 июля 2019 21:17ФутболГичунцев Артур

«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в матче квалификации Лиги Европы

Встреча прошла в Гибралтаре.

Сегодня, 9 июля, шотландский «Рейнджерс» нанес домашнее поражение футбольному клубу «Сент-Джозефс» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы (4:0).

В составе гостей по голу забили Райан Джек, Олувасейи Ожо, Коннор Голдсон и Альфредо Морелос.

Добавим, что ответный матч команд состоится 18 июля и пройдет в Глазго.

Лига Европы

Квалификация. 1-й раунд. 1-й матч.

«Сент-Джозефс» – «Рейнджерс» 0:4 (0:0)

Голы: Джек, 50 (0:1), Ожо, 56 (0:2), Голдсон, 68 (0:3), Морелос, 77 (0:4)

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