Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

– Я очень счастлив и рад, что остаюсь еще на четыре года. Это был волнительный день, я очень переживал. Но вышел, потренировался, и все прошло. Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня. Оставайтесь с нами! Мы еще пошумим в Лиге чемпионов! – прокомментировал подписание контракта хавбек.
Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступает с июля 2016 года. С тех пор 22-летний хавбек провел 74 матча за московский клуб во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.
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