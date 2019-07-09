Габулов объявил о создании футбольного клуба «Алания Владикавказ»

«Спартак» из Владикавказа переименован в «Аланию», о чем сообщил министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.
«Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он – единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.
С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление.
Все мы ждали, когда в Северной Осетии снова появится «Алания». Это клуб, который объединяет всех нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, он будет приносить радость фанатам и собирать полные трибуны», – заявил Габулов.
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