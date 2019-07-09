«Реал» подписал четырехлетний контракт с компанией Telefónica Мадридский «Реал» и телекоммуникационная компания Telefonica подписали соглашение сроком до июня 2023 года.

По информации SportsPro, в течение следующих четырех лет телекоммуникационная компания будет работать над установкой технологических решений на различных объектах, принадлежащих испанской команде, включая участие в реконструкции «Сантьяго Бернабеу», стоимость которой оценивается в 500 миллионов евро.

Как сообщает издание, на домашнем стадионе мадридского клуба появится раздвижная крыша и табло с обзором на 360 градусов. Снаружи установят стальные панели, с помощью которых изображение будет проецироваться на внешнюю часть стадиона.

Отмечается, что сумма нового контракта на 15 миллионов превысит предыдущее соглашение, действовавшее в период с марта 2017 по июнь 2018 года и позволившее «Реалу» заработать 100 миллионов евро.