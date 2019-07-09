Полузащитник «Рубина» Шекари вернулся в чемпионат Ирана (фото)

Хавбек казанского «Рубина» Реза Шекари покинул РПЛ и перешел в иранский «Трактор Сази». О других деталях сделки не уточняется.
Напомним, 21-летний футболист переехал в Казань летом 2017 года. Его предыдущим клубом был иранский «Зоб Ахан», за который он выступал с 2015 по 2017 год.
В составе этой команды полузащитник сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка страны в сезоне-2015/16.
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