Полузащитник «Рубина» Шекари вернулся в чемпионат Ирана (фото) - Советский спорт
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09 июля 2019 23:21ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Рубина» Шекари вернулся в чемпионат Ирана (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек казанского «Рубина» Реза Шекари покинул РПЛ и перешел в иранский «Трактор Сази». О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, 21-летний футболист переехал в Казань летом 2017 года. Его предыдущим клубом был иранский «Зоб Ахан», за который он выступал с 2015 по 2017 год.

В составе этой команды полузащитник сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка страны в сезоне-2015/16.

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Публикация от Tractor Club 1970 (@tractorclub1970)

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