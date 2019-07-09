Полузащитник «Рубина» Шекари вернулся в чемпионат Ирана (фото)

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Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и Баринову Во вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.

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