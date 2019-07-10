Георгий Джикия: Если буду принимать правильные решения, меня поддержат болельщики, команда и тренер - Советский спорт
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10 июля 2019 09:36ФутболЛипкин Антон

Георгий Джикия: Если буду принимать правильные решения, меня поддержат болельщики, команда и тренер

Кононов назначил Джикию капитаном «Спартака».

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, что чувствует после назначения капитаном команды.

«Мне очень приятно, что я стал капитаном московского «Спартака», – сказал 25-летний Джикия в интервью клубной пресс-службе. – Мне очень приятно, что Олег Георгиевич (Кононов) выбрал меня капитаном. Конечно, это большая ответственность. Надеюсь, я справлюсь со своими полномочиями.

Конечно, я знаю и понимаю, что мне предстоит делать. Пока непривычно, но, думаю, будет интересно. А как все будет – посмотрим через год.

Стоит дождаться первой игры и полностью погрузиться в эту роль. Раньше я выводил команду неосновным капитаном, а это совсем другое.

Самое главное оставаться достойным человеком. Если будешь принимать правильные решения как капитан, тебя поддержат и болельщики, и команда, и тренерский штаб».

Напомним, накануне «Спартак» объявил о назначении Джикии капитаном, а полузащитника Романа Зобнина – вице-капитаном команды.

В первом туре нового чемпионата 13 июля «Спартак» примет «Сочи» на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).

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