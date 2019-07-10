Георгий Джикия: Молодежь в «Спартаке» отлично понимает, что от нее требуют более взрослые ребята

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об отношениях с молодыми игроками команды.
«Не сказал бы, что есть проблемы с молодежью, – заявил 25-летний Джикия в интервью клубной пресс-службе. – Все ребята отлично понимают, что иногда от них требуют более взрослые ребята. Так что в коллективе никаких проблем нет.
Будут ли прислушиваться (ко мне как капитану), или возникнут какие-то недопонимания – посмотрим непосредственно в сезоне».
Напомним, накануне главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил о том, что Джикия будет капитаном команды в предстоящем сезоне.
13 июля в первом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Сочи». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).
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