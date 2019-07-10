Дмитрий Кабутов: «Крылья Советов» – команда премьер-лиги, хочется проявить себя

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов рассказал о первых сборах в новой команде.
«Эмоции только положительные, – сказал 27-летний игрок в интервью пресс-службе «Крыльев Советов». – Это команда премьер-лиги. Хочется проявить себя на этом уровне.
У клуба большие традиции: хорошие болельщики, хороший стадион – все есть для того, чтобы играть. Кого-то знал, с кем-то быстро нашли общий язык, поэтому все хорошо.
О Миодраге Божовиче знал, что он был в «Амкаре», «Локомотиве», многих других российских клубах. Но о том, какой он тренер, не было никакого представления. Пока все устраивает.
Думаю, работа проделана хорошая: были и нагрузки, и много игр, потихоньку сыгрались».
Напомним, предыдущие два года Кабутов провел в «СКА-Хабаровске» и в сезоне-2017/2018 сыграл в семи матчах премьер-лиги.
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