Дмитрий Кабутов: «Крылья Советов» – команда премьер-лиги, хочется проявить себя - Советский спорт
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10 июля 2019 10:11ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Кабутов: «Крылья Советов» – команда премьер-лиги, хочется проявить себя

Полузащитник перешел в «Крылья Советов» из «СКА-Хабаровска».

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов рассказал о первых сборах в новой команде.

«Эмоции только положительные, – сказал 27-летний игрок в интервью пресс-службе «Крыльев Советов». – Это команда премьер-лиги. Хочется проявить себя на этом уровне.

У клуба большие традиции: хорошие болельщики, хороший стадион – все есть для того, чтобы играть. Кого-то знал, с кем-то быстро нашли общий язык, поэтому все хорошо.

О Миодраге Божовиче знал, что он был в «Амкаре», «Локомотиве», многих других российских клубах. Но о том, какой он тренер, не было никакого представления. Пока все устраивает.

Думаю, работа проделана хорошая: были и нагрузки, и много игр, потихоньку сыгрались».

Напомним, предыдущие два года Кабутов провел в «СКА-Хабаровске» и в сезоне-2017/2018 сыграл в семи матчах премьер-лиги.

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