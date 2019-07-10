Георгий Джикия: У меня были похожие сборы, а для других ребят они получились сложными - Советский спорт
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10 июля 2019 10:30ФутболЛипкин Антон

Георгий Джикия: У меня были похожие сборы, а для других ребят они получились сложными

«Спартак» завершает подготовку к сезону, который стартует для команды 13 июля.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о подготовке команды к сезону.

«Мы неудовлетворительно провели этот турнир, – сказал 25-летний капитан красно-белых в интервью клубной пресс-службе. – Но у нас была задача хорошо подготовиться к сезону, и в этом плане мы провели очень хорошую работу.

Самый сложный сбор в карьере? У меня были похожие тренировки. И больше беговой работы было. Но я не был с ребятами в Москве, когда они закладывали беговую работу. Поэтому да, для них сбор получился сложным в этом году».

Напомним, на сборе в Москве «Спартак» провел один контрольный матч и крупно победил «Сочи» (7:1). После этого команда отправилась в Австрию, где сыграла в предсезонном турнире с участием «Ростова» (0:2), ЦСКА (3:1) и «Краснодара» (1:2) и заняла третье место.

В первом туре нового чемпионата 13 июля «Спартак» сыграет дома с «Сочи». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).

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