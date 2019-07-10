Виктор Гончаренко: Влашичу нужно возвращать игровой ритм - Советский спорт
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10 июля 2019 10:50ФутболЛипкин Антон

Виктор Гончаренко: Влашичу нужно возвращать игровой ритм

ЦСКА обыграл «Рубин» в заключительном контрольном матче перед стартом сезона.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды в контрольном матче с «Рубином» (4:0) на базе армейцев в Ватутинках.

– В предыдущих матчах мы с такими же сильными соперниками, как сегодня, тестировали оборону, пытались выходить из-под прессинга, прессинговали сами, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – На этот раз играли в позиционную атаку, что-то получалось, что-то нет. Есть моменты, которые нужно улучшать в защите, в плане физической формы.

– Как оцените игровую форму (Николы) Влашича, который позже остальных присоединился к команде на сборах?
– Он профессионально к себе относится и готовит себя в отпуске, в чистом виде не отдыхает. Но игровой ритм и взаимодействие с партнерами нужно возвращать.

Напомним, на 15-й минуте полузащитник Арнор Сигурдссон, а последние десять минут игры ЦСКА забил еще три гола: исландец оформил хет-трик, а форвард Федор Чалов реализовал пенальти.

Ранее в рамках подготовки к сезону ЦСКА проиграл три матча на турнире в Австрии: «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Начало матча на «Самара Арене» – 16:30 (мск).

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