Георгий Джикия: Игрокам «Спартака» очень интерес футбол, который ставит Кононов - Советский спорт
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10 июля 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

Георгий Джикия: Игрокам «Спартака» очень интерес футбол, который ставит Кононов

«Спартак» завершает подготовку к сезону.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре, которую команде ставит главный тренер Олег Кононов.

«Мы хотим играть так, как говорит Олег Георгиевич (Кононов), – сказал 25-летний защитник в интервью клубной пресс-службе. – Такой футбол, который он хочет поставить, нам очень интересен. И мы стараемся делать все, чтобы как можно быстрее довести до идеала. Работаем не покладая рук. В скором времени посмотрим, что у нас получится. Все тренируются в хорошем ритме. Все выполняется. Нет никакого недовольства или замечаний. Всем все нравится».

Напомним, накануне Кононов объявил о назначении Джикии капитаном «Спартака», его ассистентом стал полузащитник Роман Зобнин.

В первом туре чемпионата 13 июля «Спартак» сыграет дома с «Сочи». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).

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