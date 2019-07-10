Георгий Джикия: Игрокам «Спартака» очень интерес футбол, который ставит Кононов

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре, которую команде ставит главный тренер Олег Кононов.
«Мы хотим играть так, как говорит Олег Георгиевич (Кононов), – сказал 25-летний защитник в интервью клубной пресс-службе. – Такой футбол, который он хочет поставить, нам очень интересен. И мы стараемся делать все, чтобы как можно быстрее довести до идеала. Работаем не покладая рук. В скором времени посмотрим, что у нас получится. Все тренируются в хорошем ритме. Все выполняется. Нет никакого недовольства или замечаний. Всем все нравится».
Напомним, накануне Кононов объявил о назначении Джикии капитаном «Спартака», его ассистентом стал полузащитник Роман Зобнин.
В первом туре чемпионата 13 июля «Спартак» сыграет дома с «Сочи». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).
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