Георгий Джикия: Тренируемся так, чтобы у тренеров была головоломку по определению состава «Спартак» откроет сезон домашним матчем с «Сочи».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, в какой форме команда подходит к матчу первого тура премьер-лиги с «Сочи».

«Готовимся с хорошим настроением, – сказал 25-летний защитник в интервью клубной пресс-службе. – Все в боевой готовности. У нас, если не ошибаюсь, нет травмированных. Все в оптимальной форме подходят к сезону. Все в строю, все в обойме.

Сегодня была тренировка, где доказываем друг другу и делаем головоломку для тренерского штаба, чтобы он определял состав, потому что каждый хочет играть, каждый хочет биться и уже с первого тура обеспечивать себе место в составе».

Напомним, матч «Спартак» – «Сочи» пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).