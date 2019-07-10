Дмитрий Тарасов: Душой и сердцем я всегда буду с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поблагодарил главного тренера красно-зеленых Юрия Семина за приглашение на награждение серебряными медалями.
«Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с «Локо», девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами.
Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за все», – написал Тарасов в инстаграме.
Напомним, 32-летний полузащитник покинул клуб по истечении срока контракта. При этом в матче заключительного тура прошлого чемпионата с «Уфой» (1:0) Тарасов получил травму и за свой счет оплатил операцию в Риме.
Накануне на встрече с болельщиками генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что ситуация с оплатой лечения игрока может дойти до суда.
Добавим, что Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
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