Игорь Дивеев: Если бы клубы РПЛ захотели бы меня перехватить у ЦСКА, ни за что бы не согласился

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что не рассматривал предложения других команд по окончании аренды, на правах которой он провел за армейцев весеннюю часть сезона.
Напомним, 19-летний центральный защитник перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале и сыграл в десяти матчах премьер-лиги. После окончания сезона красно-синие выкупили права на игрока и подписали с ним контракт до 2024 года.
«Если какие-то клубы РПЛ захотели бы меня перехватить этим летом, я бы ни за что не согласился, даже если бы там какие-то очень большие деньги предлагали, – приводят «Известия» слова Дивеева. – В ЦСКА я знаю тренера, он очень сильный, отлично работает с молодыми и доверяет каждому футболисту».
Новый сезон для ЦСКА стартует 14 июля матчем первого тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» в Самаре.
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