Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените» - Советский спорт
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10 июля 2019 13:37ФутболЛипкин Антон

Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»

Полузащитник, сменивший две команды в межсезонье, будет играть под 91-м номером.

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин выбрал себе номер на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.

Отметим, что ранее за первую команду «Зенита» под этим номером не играл никто.

Воспитанник «Зенита» вернулся в клуб 8 июля. Перед подписанием контракта с чемпионами России бывший полузащитник «Оренбурга» перешел в «Рубин», однако провел в казанском клубе чуть больше недели.

В минувшем сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и 29 матчах чемпионата забил восемь голов.

Дебют Сутормина в основе «Зенита» может состояться 14 июля в матче первого тура с «Тамбовом» на «Газпром Арене».

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