Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин выбрал себе номер на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Отметим, что ранее за первую команду «Зенита» под этим номером не играл никто.
Воспитанник «Зенита» вернулся в клуб 8 июля. Перед подписанием контракта с чемпионами России бывший полузащитник «Оренбурга» перешел в «Рубин», однако провел в казанском клубе чуть больше недели.
В минувшем сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге и 29 матчах чемпионата забил восемь голов.
Дебют Сутормина в основе «Зенита» может состояться 14 июля в матче первого тура с «Тамбовом» на «Газпром Арене».
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