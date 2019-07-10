Валерий Гладилин: Категорически против трансфера Гилерме в «Спартак» Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе в команду голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

- Я категорически против такого трансфера. В «Спартаке» есть такой же возрастной голкипер Ребров, который ничуть не слабее. Он был капитаном, становился чемпионом и уже давно выступает за клуб. Плюс есть молодежь. Если Максименко еще прибавит, то Гилерме уже не сделает этого. Только сбавит.

Если «Спартак» купит Гилерме, это будет большой ошибкой. Оборона «Локомотива» играет лучше спартаковской, поэтому бразилец и пропускает меньше. Ко всему прочему, это потеря своих молодых вратарей. В «Спартаке» вратарская линия сильная и не надо ломать голову об этом. Сейчас и так три голкипера, а четвертый будет уже перебором. Есть много позиций, которые куда больше нуждаются в укреплении, а вратарская линия – самая сильная в команде, - приводит слова Гладилина «Евро-футбол.ру».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов.

Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей.

Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.