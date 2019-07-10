«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса - Советский спорт
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10 июля 2019 14:21ФутболЛипкин Антон

«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса

Уругваец провел два сезона в серии A.

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

28-летний уругваец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел два сезона в составе «блючеркьяти». В 69 матчах на его счету девять голов и 15 результативных передач. Контракт Рамиреса действует до 2021 года, однако, по информации источника, он почти наверняка покинет «Сампдорию».

Переговоры с красно-белыми продвигаются успешно, и не исключено появление Рамиреса в Москве.

Ранее в его карьере были «Пеньяроль», «Болонья», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро».

За сборную Уругвая Рамирес сыграл в 43 матчах, в том числе в двух на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и сделал шесть результативных передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.

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