Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей - Советский спорт
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10 июля 2019 14:22Футбол

Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников - о напряженных отношениях между болельщиками железнодорожников и генеральным директором команды Василием Кикнадзе.

- Есть какие-то вопросы, рабочие моменты, но я вижу, что Кикнадзе готов их решать. Он же не скрывается, не отмалчивается, идет на контакт с болельщиками, хочет улучшить отношения с фанатами, усилить команду к Лиге чемпионов. Он все делает, исходя из своих возможностей.

- Болельщики его сравнивают с Ольгой Смородской. Уместно ли это?
- Нет, конечно. Как раньше не будет. Болельщики – народ эмоциональный. Они хотят получить ответы, видят ситуацию в развитии и укреплении команды по-своему. Генеральный директор все это может выслушать, взвесить и принять решение. Но он не должен идти на поводу у фанатов. Управлять клубом – это совсем другое. Но прислушиваться обязательно надо. У Кикнадзе нет опыта управления клубом, но он придет со временем, - приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Кикнадзе был назначен генеральным директором «Локомотива» 29 декабря 2018 года, сменив на этом посту Илью Геркуса.

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