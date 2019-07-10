Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей

- Есть какие-то вопросы, рабочие моменты, но я вижу, что Кикнадзе готов их решать. Он же не скрывается, не отмалчивается, идет на контакт с болельщиками, хочет улучшить отношения с фанатами, усилить команду к Лиге чемпионов. Он все делает, исходя из своих возможностей.
- Болельщики его сравнивают с Ольгой Смородской. Уместно ли это?
- Нет, конечно. Как раньше не будет. Болельщики – народ эмоциональный. Они хотят получить ответы, видят ситуацию в развитии и укреплении команды по-своему. Генеральный директор все это может выслушать, взвесить и принять решение. Но он не должен идти на поводу у фанатов. Управлять клубом – это совсем другое. Но прислушиваться обязательно надо. У Кикнадзе нет опыта управления клубом, но он придет со временем, - приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что Кикнадзе был назначен генеральным директором «Локомотива» 29 декабря 2018 года, сменив на этом посту Илью Геркуса.
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