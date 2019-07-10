Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
«Дима является основополагающим игроком в нынешнем составе, – сказал Кикнадзе. – Это большой шаг не только в биографии воспитанника нашего клуба. Но и для клуба это очень важный шаг.
Очень серьезное усиление произошло за последний сезон. И я очень рад, что мы продлили наши отношения».
Напомним, накануне «Локомотив» объявил о подписании нового четырехлетнего контракта с 22-летним игроком. На счету Баринова 74 матча за красно-зеленых, три гола и четыре результативные передачи.
Вместе с клубом он стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и обладателем Суперкубка страны (2019).
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