Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива» - Советский спорт
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10 июля 2019 14:47ФутболЛипкин Антон

Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»

Полузащитник продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Дима является основополагающим игроком в нынешнем составе, – сказал Кикнадзе. – Это большой шаг не только в биографии воспитанника нашего клуба. Но и для клуба это очень важный шаг.

Очень серьезное усиление произошло за последний сезон. И я очень рад, что мы продлили наши отношения».

Напомним, накануне «Локомотив» объявил о подписании нового четырехлетнего контракта с 22-летним игроком. На счету Баринова 74 матча за красно-зеленых, три гола и четыре результативные передачи.

Вместе с клубом он стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и обладателем Суперкубка страны (2019).

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