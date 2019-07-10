Дмитрий Баринов: «Локомотив» еще пошумит в Лиге чемпионов Полузащитник продлил контракт с клубом на четыре года.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал подписание нового четырехлетнего контракта с клубом.

«Я очень счастлив и рад, – сказал 22-летний игрок. – Я с вами буду еще четыре года. Сегодня для меня был очень волнительный день.

Хочу передать болельщикам большое спасибо за поддержку. Они всегда нас поддерживают и лично меня. Спасибо, оставайтесь с нами. Мы еще пошумим в Лиге чемпионов».

Напомним, Баринов провел за «Локомотив» 74 матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Вместе с клубом он стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и обладателем Суперкубка страны (2019).