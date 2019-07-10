Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего - Советский спорт
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10 июля 2019 15:09ФутболЛипкин Антон

Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего

Хорват стал игроком «Крыльев Советов».

Форвард «Крыльев Советов» Деян Радоньич рассказал о своем переходе в российский клуб.

«В первую очередь я очень счастлив и хочу поблагодарить «Крылья Советов» за то, что они пригласили меня и предложили этот контракт, – сказал 28-летний хорват. – Я в Самаре только второй день, но вижу, что это очень большой город.

С Миодрагом Божовичем я работаю впервые, но слышал много хорошего о нем от других игроков и тренеров, с кем мне приходилось работать. Он был тренером «Црвены Звезды», и конечно, мы все на Балканах любим следить за тем, что происходит вокруг этого клуба.

Я знаю, что в Самаре новый стадион, который построили к чемпионату мира. Я уже посмотрел обзоры нескольких матчей «Крыльев Советов» на этом стадионе и увидел, что болельщики очень активны и шумно поддерживают команду. Этого мне не хватало в последние два-три года в Хорватии».

Отметим, что предыдущие три года Радоньич провел в «Локомотиве» из Загреба. В прошлом сезоне на его счету восемь голов и пять результативных передач в 35 матчах чемпионата Хорватии.

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