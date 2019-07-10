Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем

- Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем, — цитирует Ромеи Sport24.ru.
Напомним, что 28-летний уругваец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел два сезона в составе «блючеркьяти». В 69 матчах на его счету девять забитых мячей и 15 результативных передач.
Действующий контракт Рамиреса рассчитан до 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов евро.
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