Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем - Советский спорт
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10 июля 2019 15:25Футбол

Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем

Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к уругвайскому полузащитнику Гастону Рамиресу.

- Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем, — цитирует Ромеи Sport24.ru.

Напомним, что 28-летний уругваец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел два сезона в составе «блючеркьяти». В 69 матчах на его счету девять забитых мячей и 15 результативных передач.

Действующий контракт Рамиреса рассчитан до 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов евро.

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