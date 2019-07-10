Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты - Советский спорт
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10 июля 2019 15:32Футбол

Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.

- Ситуация достаточно ясная. «Спартак» перебивает более мощным финансовым предложением. Заслуги Гилерме в «Локомотиве» понятны, но у клуба есть своя видимость на зарплаты, сорить деньгами они не могут.

Предложение «Локомотива» вполне адекватное для нынешнего рынка. Руководство «Локомотива» ведет себя корректно по отношению к Гилерме, конкурирующая сторона же создает им проблемы.

Уверен, что «Локомотив» с честью выйдет из этой ситуации и в случае чего найдет достойную замену. Гилерме – основной вратарь сборной, по игре на выходах в России ему равных нет, - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов.

Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей.

Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.

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