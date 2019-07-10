Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен - Советский спорт
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10 июля 2019 15:40ФутболЛипкин Антон

Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен

Полузащитник сборной России пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал тренироваться с командой, сообщает AS.

При этом в составе команды на предсезонную подготовку 28-летний игрок сборной России не значится, так как официально трансфер Черышева из «Вильярреала» до конца не оформлен.

29 июня «Валенсия» на официальном сайте сообщила о том, что достигла договоренности с «Вильярреалом» о выкупе прав на Черышева. Однако, по-видимому, сделка до сих пор не завершена. При этом сам игрок не хочет терять время и уже приступил к тренировкам с партнерами, рассчитывая набрать форму к старту примеры.

Напомним, в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0)ил.

В завершившемся сезоне, который он провел в «Валенсии» на правах аренды, на его счету 41 матч, четыре гола и пять результативных передач.

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