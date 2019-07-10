Дмитрий Тарасов: В «Локомотиве» ответили отказом на мою просьбу восстанавливаться с дублем Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что получил отказ от руководства железнодорожников на просьбу о восстановлении после травмы с дублем клуба.

- После операции я пришел попросить в свой родной клуб, в котором девять лет отыграл, о какой-то минимальной помощи. Сказал, что могу восстановиться с дублем. Это нормальная футбольная практика. Мне ответили категоричным отказом, хотя обещали с кем-то обсудить этот вопрос.

Потом у меня спросили: «А кто тебе будет операцию оплачивать?» И тут я сел и подумал, что провалюсь со стула. У меня был шок. Я ответил, что клуб. Я же сделал операцию в период действия контракта, в той клинике, с которой сотрудничает клуб, - приводит слова Тарасова «РИА Новости» со ссылкой на YouTube-канал певца T-killah.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул клуб по истечении срока контракта. При этом в матче заключительного тура прошлого чемпионата с «Уфой» (1:0) Тарасов получил травму и за свой счет оплатил операцию в Риме.

Накануне на встрече с болельщиками генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что ситуация с оплатой лечения игрока может дойти до суда.

Добавим, что Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.