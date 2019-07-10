Из-за трансфера Гризманна «Барселона» задержала зарплату сотрудникам клуба Руководство «Барселоны» оказалось в затруднительной ситуации из-за трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанскую AS, из-за финансовых сложностей с переходом форварда сотрудникам каталонской команды на три дня задержали зарплату.

Как отмечает издание, переход игрока должен был осуществиться 12 июля. Для этого 10 июля «Барселона» собиралась выплатить отступные в размере €120 млн. Однако осуществить задуманное у «Барсы» не получилось, так как возникли проблемы с банками.

Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн подпишет пятилетний контракт с «Барселоной». В первые два года его зарплата составит 18 миллионов евро, после чего будет повышаться. В третий сезон в «Барселоне» игрок заработает 21 миллионов, в четвертый – 23 миллионов, а в пятый – 25 миллионов. Таким образом, средняя зарплата Гризманна за пять лет будет равна 21 миллиону.