СМИ: Ригони покинет «Зенит» и станет игроком «Сампдории»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию».
Согласно источнику, итальянский клуб договорился об аренде игрока за 1 млн евро с правом последующего выкупа за 9 млн евро.
Отмечается, что сейчас 26-летний аргентинец ведет переговоры с руководством клуба об условиях личного контракта.
Напомним, начало минувшего сезона Ригони провел в аренде в итальянской «Аталанте» и в 12 матчах забил три гола, в том числе сделал дубль в ворота «Ромы», который возглавлял нынешний главный тренер «Сампдории» Эусебио ди Франческо.
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