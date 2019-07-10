СМИ: Ригони покинет «Зенит» и станет игроком «Сампдории» - Советский спорт
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10 июля 2019 16:23ФутболГичунцев Артур

СМИ: Ригони покинет «Зенит» и станет игроком «Сампдории»

Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию».

Согласно источнику, итальянский клуб договорился об аренде игрока за 1 млн евро с правом последующего выкупа за 9 млн евро.

Отмечается, что сейчас 26-летний аргентинец ведет переговоры с руководством клуба об условиях личного контракта.

Напомним, начало минувшего сезона Ригони провел в аренде в итальянской «Аталанте» и в 12 матчах забил три гола, в том числе сделал дубль в ворота «Ромы», который возглавлял нынешний главный тренер «Сампдории» Эусебио ди Франческо.

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