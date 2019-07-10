Президент «Барселоны»: Неймар? С прошлой пятницы ничего не изменилось - Советский спорт
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10 июля 2019 16:34ФутболГичунцев Артур

Президент «Барселоны»: Неймар? С прошлой пятницы ничего не изменилось

Ранее стало известно, что бразилец не явился на тренировку парижан.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что никакого прогресса в переговорах по трансферу Неймара нет.

По слухам, бразилец хочет покинуть «ПСЖ» этим летом и вернуться на «Камп Ноу», но чемпион Франции не планирует с ним расставаться.

«С прошлой пятницы ничего не изменилось», – цитирует Бартомеу AS.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего отправился в «ПСЖ» за 222 млн евро.

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