Президент «Барселоны»: Неймар? С прошлой пятницы ничего не изменилось Ранее стало известно, что бразилец не явился на тренировку парижан.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что никакого прогресса в переговорах по трансферу Неймара нет.

По слухам, бразилец хочет покинуть «ПСЖ» этим летом и вернуться на «Камп Ноу», но чемпион Франции не планирует с ним расставаться.

«С прошлой пятницы ничего не изменилось», – цитирует Бартомеу AS.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего отправился в «ПСЖ» за 222 млн евро.