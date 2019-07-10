Илья Геркус: Думаю, что «Локомотив» и Гилерме найдут общий язык

- Это же прецедент. Что касается Гилерме, то, несмотря на насущные разногласия, я всё же думаю, что с футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядят несколько странно, - приводит слова Геркуса RT.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов.
Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 288 матчей, пропустив в них 275 мячей.
Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.
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