Агент Фернандеша: Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве» оцениваю как хорошие - Советский спорт
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10 июля 2019 16:53ФутболГичунцев Артур

Агент Фернандеша: Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве» оцениваю как хорошие

Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Галатасарай».

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что стороны близки к достижению соглашения по новому контракту.

«Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце неделе планируем приступить к переговорам с руководством. Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве» оцениваю как хорошие», – цитирует агента Sport24.ru.

33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.

Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.

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