Асенсио может стать частью сделки по трансферу Мане в «Реал»

Руководство «Ливерпуля» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.
Согласно источнику, англичане предложили «сливочным» 75 млн евро за трансфер испанского футболиста.
Отмечается, что рулевой «бланкос» Зинедин Зидан рассчитывает на игрока и не рассматривает вариант с его продажей.
«Ливерпуль» знает, что французский специалист ценит 23-летнего хавбека и готов отправить на «Сантьяго Бернабеу» форварда сборной Сенегала Садио Мане, которого Зидан хотел видеть в своей команде.
Напомним, Асенсио перешел в мадридский клуб летом 2015 года. За это время он помог команде выиграть три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два клубных чемпионата мира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.
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