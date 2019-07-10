Анатолий Мещеряков – о контракте с Гилерме: Нам нет разницы - 1+1 или просто 2 года

- Что касается Гилерме, то предложение с нашей стороны лежит на столе. Игрок может подписать его в любой момент. Что касается формулы контракта, то нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года. Контракт, который нами предложен, вступит в силу с зимы, после того, как нынешний контракт закончится, если игрок решит его подписать, - приводит слова Мещерякова «Чемпионат».
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов.
Добавим, что действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.
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