Агент: «Спартак» интересуется Рамиресом, но переговоров пока не было

Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию о возможном переезда игрока в чемпионат России.
«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», – сказал агент «Чемпионату».
Ранее в карьере 28-летнего футболиста были «Пеньяроль», «Болонья», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро».
За сборную Уругвая Рамирес сыграл в 43 матчах, в том числе в двух на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и сделал шесть результативных передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.
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