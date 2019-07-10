Агент: «Спартак» интересуется Рамиресом, но переговоров пока не было - Советский спорт
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10 июля 2019 19:33ФутболГичунцев Артур

Агент: «Спартак» интересуется Рамиресом, но переговоров пока не было

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Краснодар» и «Зенит».

Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию о возможном переезда игрока в чемпионат России.

«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», – сказал агент «Чемпионату».

Ранее в карьере 28-летнего футболиста были «Пеньяроль», «Болонья», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро».

За сборную Уругвая Рамирес сыграл в 43 матчах, в том числе в двух на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и сделал шесть результативных передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.

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