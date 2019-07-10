Каборе стал игроком московского «Динамо»

Сегодня, 10 июля, состав московского «Динамо» пополнил полузащитник Шарль Каборе, известный в РПЛ по выступлениям за «Краснодар».
«Знаю, что все ждут форварда. Он будет, мы вам обещаем. Но полчаса назад мы подписали еще одного футболиста, и это Шарль Каборе!», – заявил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
В минувшем сезоне футболист отыграл за «быков» 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
1 июля он покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
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