Андрей Червиченко: «Локомотив» ведет себя правильно в ситуации с контрактом Гилерме

- Здесь руководство ведет себя правильно. Гилерме – очень хороший вратарь, но в России голкиперов такого же уровня примерно пять человек. Мне кажется, руководитель должен настаивать на своем.
Сегодня Гилерме покачает свои права, завтра кто-то еще. Должны быть цифры, за которые нельзя перешагивать, и это должно быть понятно всем в команде. Не думаю, что вратарская позиция невосполнимая.
Тем более, я читал, ему предлагали 1,9 миллионов евро. Это примерно около двухсот тысяч в месяц. Это очень неплохая зарплата для вратаря. Если бы это происходило в Европе, то эти деньги считались бы заоблачными, - приводит слова Червиченко «Евро-футбол.ру».
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов.
Позже председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что предложение со стороны клуба лежит на столе, а Гилерме может подписать его в любой момент.
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