Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона - Советский спорт
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10 июля 2019 22:58ФутболГичунцев Артур

Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона

Оба футболиста получили травмы в матчах за национальные сборные.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как обстоят дела с возвращение в строй двух полузащитников – Юрия Газинского и Виктора Классона.

Напомним, российский футболист травмировал плечо, а хавбек сборной Швеции – связки колена.

«Юрий будет отсутствовать до ноября, Виктор будет отсутствовать больше 6 месяцев. Если бы была замена Классону, этот игрок уже был бы здесь. Пока клуб официально не объявит переход футболиста, я не могу давать комментарии», – цитирует Мусаева «Чемпионат».

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