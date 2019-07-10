Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как обстоят дела с возвращение в строй двух полузащитников – Юрия Газинского и Виктора Классона.
Напомним, российский футболист травмировал плечо, а хавбек сборной Швеции – связки колена.
«Юрий будет отсутствовать до ноября, Виктор будет отсутствовать больше 6 месяцев. Если бы была замена Классону, этот игрок уже был бы здесь. Пока клуб официально не объявит переход футболиста, я не могу давать комментарии», – цитирует Мусаева «Чемпионат».
В минувшем сезоне «быки» заняли второе место и вышли в Лигу чемпионов.
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело. Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщикамиЗа два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе. Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛЧерез два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков. Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛГлавный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы. Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ. Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник. Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» – «Динамо» чемпионатом-2019/20. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. «Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит железнодорожникам уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту. В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы. Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.