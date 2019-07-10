«Порту» приобрел полузащитника сборной Колумбии, которым интересовался «Зенит» - Советский спорт
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10 июля 2019 23:35ФутболГичунцев Артур

«Порту» приобрел полузащитника сборной Колумбии, которым интересовался «Зенит»

Об этом сообщает официальный сайт «драконов».

Хавбек сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Порту».

Сегодня, 10 июля, 22-летний полузащитник перебрался в Европу из колумбийского клуба «Атлетико Хуниор». Отмечается, что футболист подписал пятилетнее соглашение.

В нынешнем сезоне Луис отыграл за «Атлетико Хуниор» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что он получил предложение от «Зенита».

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