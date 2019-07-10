«Порту» приобрел полузащитника сборной Колумбии, которым интересовался «Зенит»

Хавбек сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Порту».
Сегодня, 10 июля, 22-летний полузащитник перебрался в Европу из колумбийского клуба «Атлетико Хуниор». Отмечается, что футболист подписал пятилетнее соглашение.
В нынешнем сезоне Луис отыграл за «Атлетико Хуниор» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что он получил предложение от «Зенита».
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